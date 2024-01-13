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Хит-парад самых чудовищных провалов больших корпораций

Хит-парад самых чудовищных провалов больших корпораций

Составлено на основе мнения интернет-сообщества, которое жестоко, но справедливо. фото: AIПользователи весьма и весьма популярного ресурса BoredPanda стали делиться воспоминаниями о феноменальных фиаско богатых корпораций, и в итоге у них сложился весьма познавательный хит-парад.

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