Хит-парад самых чудовищных провалов больших корпораций

Составлено на основе мнения интернет-сообщества, которое жестоко, но справедливо. фото: AIПользователи весьма и весьма популярного ресурса BoredPanda стали делиться воспоминаниями о феноменальных фиаско богатых корпораций, и в итоге у них сложился весьма познавательный хит-парад.
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