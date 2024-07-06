Кстати, если вы думаете, что вся эта шумиха с экзаменами для мигрантов, которые раньше сдавали тест на зание языка тупо за взятки и поэтому на русском двух слов связть не могли, утихла, то смею заверить - вы глубоко заблуждаетесь.
Экзамены без взяток. 30% мигрантов не смогли ответить на элементарные вопросы. Проверь себя
Комментарии
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Юлия Кахичко
Только 30% не справились? Маловато как то. Может взятки всё таки имеют место быть?
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14 час.
213
Нечего этим.................................(нецензурное слово) делать в России! Пусть загибаются в своих кишлаках и аулах. Тупые, наглые безграмотные зверьки! Готовые террористы!
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13 час.
КК
Коля Колянов
Да это и к бабке не ходи, надо экзаменаторов назначать простого Русского человека с улицы. Я уверен что после таких экзаменов 90% мастурбеков надо депортировать на родину к юртам и любимым ИА.
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13 час.
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