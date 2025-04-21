Международный день Матери-Земли отмечается во всем мире 22 апреля Алла БуроваДень Земли — значимое событие для всего человечества, которое отмечается дважды в год: в марте, около весеннего равноденствия, и 22 апреля.
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