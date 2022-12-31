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Агент Барбоза о Роналду: «Сомневаюсь, что он будет вызываться в сборную. В Саудовской Аравии другая интенсивность»

Агент Барбоза о Роналду: «Сомневаюсь, что он будет вызываться в сборную. В Саудовской Аравии другая интенсивность»

Паулу Барбоза оценил переход форварда Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср». «Он предпочел заработать много денег, но он понимает, что это будет иметь свою цену.

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