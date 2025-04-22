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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Если бы Худайбердиева и Базин поехали на Олимпиаду, то для чего? В лучшем случае вряд ли попали бы в десятку. А что это для страны? Ноль»

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – чемпионы России в танцах на льду (2023), также на их счету бронза (2022) и два серебра (2024, 2025) национального первенства.

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