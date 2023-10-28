Обвалил все рейтинги: демократы спешно ищут замену Байдену

Джозеф Байден. Фото: Richard Drew / AP Рейтинг одобрения деятельности президента Джо Байдена среди демократов упал на 11 процентных пунктов в прошлом месяце — до 75%, что является худшим показателем за время его президентства от его собственной партии.
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