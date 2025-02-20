В Эстонии назвали Путина победителем в переговорах с США

Начало переговоров между США и Россией стало для российского лидера Владимира Путина полной победой, так как он не только озвучил свои условия, но и заставил президента Штатов Дональда Трампа придерживаться российской риторики.
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