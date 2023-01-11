В Иркутской области на субсидии перевозчикам выделят более 1,5 млрд рублей

Средства в размере 1,5 млрд рублей выделят в 2023 году из бюджета Иркутской области на субсидирование региональных пассажирских перевозок железнодорожным, авиационным и водным транспортом, 11 января сообщает пресс-служба правительства региона.
Средства в размере 1,5 млрд рублей выделят в 2023 году из бюджета Иркутской области на субсидирование региональных пассажирских перевозок железнодорожным, авиационным и водным транспортом, 11 января сообщает пресс-служба правительства региона.
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