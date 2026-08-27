Фонд капремонта Москвы покажет на экскурсии дом Зиновия Гердта и здание, на фоне которого сделано фото Юрия Гагарина

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы объявил программу сентябрьских бесплатных экскурсий с экскурсоводом — известным блогером-историком Даниилом Давыдовым по знаковым объектам столицы, в нее вошли дом, где жил народный артист СССР Зиновий Гердт, и здание, на фоне которого сделан известный фотоснимок встречи Юрия Гагарина москвичами.