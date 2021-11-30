Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец в беседе с изданием «ПолитРоссия» пословицей про собаку прокомментировал слова Сообщение Эксперт ответил пословицей про собаку на слова полковника ВСУ о «трусливости» армии РФ появились сначала на Листай.