Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 777 подписчиков

Сенатор Пушков: причина миграционного кризиса в Сеуте — власти Испании

Сенатор Пушков: причина миграционного кризиса в Сеуте — власти Испании

В ситуации с миграционным кризисом в Сеуте виновато «бездарное руководство» Испании, а не Россия. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

А в миграционном кризисе в России виновато тоже правительство Испании? Как мне кажется подавляющему большинству россиян как-то покласть на Испанию. Вот бы с российскими миграционными проблемами бы разобраться.