Сенатор Пушков: причина миграционного кризиса в Сеуте — власти Испании

В ситуации с миграционным кризисом в Сеуте виновато «бездарное руководство» Испании, а не Россия. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.
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А в миграционном кризисе в России виновато тоже правительство Испании? Как мне кажется подавляющему большинству россиян как-то покласть на Испанию. Вот бы с российскими миграционными проблемами бы разобраться.