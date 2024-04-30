Перец без перца, примеси в рисе и не только: как мигранты дурят на рынках Евгения КомароваНеправильный вес, продукты сомнительной свежести и неожиданные «добавки» — подобные реалии, привычные минимум в 1990-х, похоже, не становятся пережитком прошлого.