Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Галахова
    Сами придумывают законы и нас же потом ими шантажируютВ ЕС опасаются по...
  • Владимир
    Будет суд, понесут его на вилах и повесят за яйца на фонарном столбу...«Начало конца»: п...
  • Иван Иваныч
    Книжки этого Чёртишвилли перестаньте печатать и продавать, хватит кормить нелюдя.Суд в Москве заоч...

«Начало конца»: признание Зеленского вызвало шок в Сети

«Начало конца»: признание Зеленского вызвало шок в Сети

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского о возможной замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Никакого шока нет, он давно обречён, как только связался с пиндосами! Карманы его набиты деньгами, но они ему не понадобятся, богатства ещё никто не забирал с собой в &quot;дальнюю дорогу&quot;
Ответить
13 час.
Владимир
Будет суд, понесут его на вилах и повесят за яйца на фонарном столбу...
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх