Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского о возможной замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
«Начало конца»: признание Зеленского вызвало шок в Сети
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Никакого шока нет, он давно обречён, как только связался с пиндосами! Карманы его набиты деньгами, но они ему не понадобятся, богатства ещё никто не забирал с собой в "дальнюю дорогу"
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13 час.
Владимир
Будет суд, понесут его на вилах и повесят за яйца на фонарном столбу...
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26 мин.
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