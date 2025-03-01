Генерал-майора Попова отправили в СИЗО за три нарушения домашнего ареста

Суд рассмотрел 27 февраля ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в закрытом режиме, взяв бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, под стражу.
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