СК

Сергей Ковалев

болтать ерундой не мешки ворочать. Стармер в лучших традициях мелкобритании загоняет на поля сражения Европу. конкретно Германию они загоняли и в Первую, и во Вторую мiровые войны, как здрасьте... характерно, что Германия не готова, по крайней мере пока не готова. ну и вишенка - "без поддержки США не обойтись". нового на самом деле ничего, перед Второй мiровой была та же растяжка англосаксов между мiром и войной с Германией, победил мiр, но с оговорочками - по сути дождаться чьего-то перевеса, карт бланш Германии был дан на три года, см. время вступления - открытие второго фронта. точку в этой "торговле" короны за место в мире поставит окончательное решение Россией ясно сформулированных задач, конкретно - капитуляция 404 с последующими демилитаризацией и денацификацией.