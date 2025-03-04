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Европа должна взять на себя основную тяжесть поддержки мира – Стармер

Европа должна взять на себя основную тяжесть поддержки мира – Стармер

Британия готова отправить войска на Украину, но без поддержки США не обойтись. Об этом, выступая в Палате общин, заявил премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Европа скорее войну разведет. из-за европы как раз  и мира нет.
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21 час.
СК
Сергей Ковалев
болтать ерундой не мешки ворочать. Стармер в лучших традициях мелкобритании загоняет на поля сражения Европу. конкретно Германию они загоняли и в Первую, и во Вторую мiровые войны, как здрасьте... характерно, что Германия не готова, по крайней мере пока не готова. ну и вишенка - &quot;без поддержки США не обойтись&quot;. нового на самом деле ничего, перед Второй мiровой была та же растяжка англосаксов между мiром и войной с Германией, победил мiр, но с оговорочками - по сути дождаться чьего-то перевеса, карт бланш Германии был дан на три года, см. время вступления - открытие второго фронта. точку в этой &quot;торговле&quot; короны за место в мире поставит окончательное решение Россией ясно сформулированных задач, конкретно - капитуляция 404 с последующими демилитаризацией и денацификацией.
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20 час.
Алексей Горшков
Напоминает старый советский анекдот про ТУ ЕЩЁ китайскую армию - значит, готовят они наступление, и один генерал спрашивает: &quot;А танки будем выпускать по одному, или ОБА СРАЗУ?&quot;
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20 час.
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