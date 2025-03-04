Британия готова отправить войска на Украину, но без поддержки США не обойтись. Об этом, выступая в Палате общин, заявил премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Европа должна взять на себя основную тяжесть поддержки мира – Стармер
Комментарии
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Регина Толстоброва
Европа скорее войну разведет. из-за европы как раз и мира нет.
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21 час.
СК
Сергей Ковалев
болтать ерундой не мешки ворочать. Стармер в лучших традициях мелкобритании загоняет на поля сражения Европу. конкретно Германию они загоняли и в Первую, и во Вторую мiровые войны, как здрасьте... характерно, что Германия не готова, по крайней мере пока не готова. ну и вишенка - "без поддержки США не обойтись". нового на самом деле ничего, перед Второй мiровой была та же растяжка англосаксов между мiром и войной с Германией, победил мiр, но с оговорочками - по сути дождаться чьего-то перевеса, карт бланш Германии был дан на три года, см. время вступления - открытие второго фронта. точку в этой "торговле" короны за место в мире поставит окончательное решение Россией ясно сформулированных задач, конкретно - капитуляция 404 с последующими демилитаризацией и денацификацией.
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20 час.
Алексей Горшков
Напоминает старый советский анекдот про ТУ ЕЩЁ китайскую армию - значит, готовят они наступление, и один генерал спрашивает: "А танки будем выпускать по одному, или ОБА СРАЗУ?"
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20 час.
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