Бойцы бригады "Ветераны" громят ВСУ с помощью подземных лабиринтов

Участвующие в спецоперации РФ российские военные вводят в заблуждение и уничтожают боевиков ВСУ, используя подземные лабиринты глубиной практически с человеческий рост, сообщил корреспондент "Известий" Александр Сафиулин.
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