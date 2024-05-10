9 ошибочных ожиданий, которые рушат отношения

Чтобы реальность не разочаровала, лучше слушать партнёра, а не народную «мудрость».1. Партнёры должны понимать друг друга с полуслова Представление о том, что в гармоничных отношениях один всегда знает, о чём думает другой, распространяется не только на романтические союзы.