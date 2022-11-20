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«Родина Медиа» и GOATS сыграют в 1/4 финала Winline Медиалиги

Матчи четвертьфинала проходят с использованием чистого времени. Бонусного мяча в плей-офф нет. В случае ничьей сразу после основного времени проводится серия буллитальти.

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