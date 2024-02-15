Золото и серебро обновили минимумы 2024-го года

Стоимость драгоценных металлов – золота и серебра, достигла новых минимальных отметок в 2024-м году. Котировки «защитных» инструментов росли до конца января, после чего начали непрерывное и ускоренное снижение.
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