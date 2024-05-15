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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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София Позднякова: «Мой отказ от Олимпиады основан на моем воспитании, понимании, как должно быть в спорте. Спорт же все‑таки про честность»

Ранее Позднякова в интервью «Матч ТВ» заявила, что в текущих условиях поездка на Олимпиаду для нее неприемлема.

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