США добавят еще 120 компаний из РФ и Белоруссии в «черный список»

Цель таких действий — ослабить оборонную, космическую и морскую промышленность России.Министерство торговли США дополнит список организаций, которым запрещено получать американские технологии без лицензии, еще 120 компаниями из России и Белоруссии.
Цель таких действий — ослабить оборонную, космическую и морскую промышленность России.Министерство торговли США дополнит список организаций, которым запрещено получать американские технологии без лицензии, еще 120 компаниями из России и Белоруссии.
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