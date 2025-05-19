Овчинский: в Люблине возвели жилой комплекс по программе реновации

В рамках программы реновации московские строители возвели жилой комплекс в районе Люблино. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.