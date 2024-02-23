Плацента — забытая Чакра

Так любовно называет детское место акушерка Робин Лим и посвящает Плаценте целую книгу! «Что же в ней такого особенного? — спросите Вы, — «кусок мяса, даже противно подумать об этом…» И будете… ПРАВЫ! По-своему! И пока Вы не дочитаете до конца этой страницы, у Вас есть все причины относиться к Плаценте подобным образом.