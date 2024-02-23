Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 803 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Автору: Прошу Вас открыть в "миртесен" тему о "Национальной идее РФ" Со своей стороны предлагаю:   Внести в ст.13 п.п...Веда Словена. Ден...
  • Валентина
    Наша сила в единстве славян, русичей! Валентина.Клятва славянских...
  • Валентина
    Совершенно верно!  И наш славянский Новый Год наступит в день весеннего равноденствия -21 -го марта. Сейчас заканчива...Веда Словена. Ден...

Плацента — забытая Чакра

Плацента — забытая Чакра

Так любовно называет детское место акушерка Робин Лим и посвящает Плаценте целую книгу! «Что же в ней такого особенного? — спросите Вы, — «кусок мяса, даже противно подумать об этом…» И будете… ПРАВЫ! По-своему! И пока Вы не дочитаете до конца этой страницы, у Вас есть все причины относиться к Плаценте подобным образом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору