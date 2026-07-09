Уголовное наказание за домашнее насилие может ударить по институту семьи, заявили в Госдуме. По словам главы комитета по защите семьи Нины Останиной, ужесточение ответственности за побои может привести к росту числа разводов https://t.
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