А теперь — Храпатый!

Экс-начальника Приволжской железной дороги мошенники развели на 87 миллионов рублей. На протяжении нескольких месяцев он почти ежедневно отправлял мошенникам деньги, а под Новый год приехал в Москву отблагодарить «силовиков» за «переактивацию» денежных средств черной икрой.