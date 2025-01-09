Экс-начальника Приволжской железной дороги мошенники развели на 87 миллионов рублей. На протяжении нескольких месяцев он почти ежедневно отправлял мошенникам деньги, а под Новый год приехал в Москву отблагодарить «силовиков» за «переактивацию» денежных средств черной икрой.
А теперь — Храпатый!
Комментарии
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Анатолий Иванов
Отдал всё что нажито непосильным трудом аферистам.
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6 час.
Зоя Гольдштаб
Ой!Наворует ещё через подставных рабочих дружбанов......
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1 час.
НС
Наталья Середа
Жаль только людей России - у них они воруют миллионы, а отдают мошенникам за границу. Новоровал и харю наел зря, как пришло так и ушло.
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1 час.
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