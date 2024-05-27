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В Калужской области установился 4-й класс пожарной опасности

В Калужской области установился 4-й класс пожарной опасности

В Калужской области из-за жары установился четвертый класс пожарной опасности. По данным Гидрометцентра России, в Калужской области действует желтый уровень погодной опасности, он продержится как минимум до конца недели.

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