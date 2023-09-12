Верхнюю одежду тоже снимаем, россиянам нельзя ходить по странам ЕС в одежде
Запрет для россиян на ввоз в ЕС.
Как приятно наблюдать за прогрессом и развитием демократии в цивилизованных странах! Что ни день – то шаг в светлое будущее!
Вот, пожалуйста: «Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, - подтвердила Еврокомиссия.
Комментарии
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Странная вещь; эволюция от обезьяны к человеку шла тысячи лет, но зато для обратной хватило двух десятков. Парадокс. Судя по всему скоро Гейропейцы на деревья полезут.
В райских садах можно и голыми..)))))
Пальм насадят побольше и полезут гнезда устраивать.
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