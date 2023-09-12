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Верхнюю одежду тоже снимаем, россиянам нельзя ходить по странам ЕС в одежде

Верхнюю одежду тоже снимаем, россиянам нельзя ходить по странам ЕС в одежде

Запрет для россиян на ввоз в ЕС. Как приятно наблюдать за прогрессом и развитием демократии в цивилизованных странах! Что ни день – то шаг в светлое будущее! Вот, пожалуйста: «Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, - подтвердила Еврокомиссия.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Странная вещь; эволюция от обезьяны к человеку шла тысячи лет, но зато для обратной хватило двух десятков. Парадокс. Судя по всему скоро Гейропейцы на деревья полезут.
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4 час.
Вера
В райских садах можно и голыми..)))))
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2 час.
Наталья Волкова
Пальм насадят побольше и полезут гнезда устраивать.
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1 час.

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