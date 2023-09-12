Верхнюю одежду тоже снимаем, россиянам нельзя ходить по странам ЕС в одежде

Запрет для россиян на ввоз в ЕС. Как приятно наблюдать за прогрессом и развитием демократии в цивилизованных странах! Что ни день – то шаг в светлое будущее! Вот, пожалуйста: «Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, - подтвердила Еврокомиссия.