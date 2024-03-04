Впервые со времен древнего мира на Сицилии восстановлен атлант храма Зевса

Реконструкция статуи атланта храма Зевса Олимпийского в Агридженто, Сицилия / © Agrigento Oggi Инженеры собрали одну из двух почти полностью сохранившихся статуй атлантов (всего их было сорок), которые поддерживали крышу храма Зевса V века до н.