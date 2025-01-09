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Дом за пять миллионов долларов в Лос-Анджелесе сгорел на глазах его владельца

Дом за пять миллионов долларов в Лос-Анджелесе сгорел на глазах его владельца

Пожар в районе Палисейдс в Лос-Анджелесе вынудил экстренно покинуть свои дома 30 тысяч жителей. Среди них был мужчина, который бросил свой особняк стоимостью пять миллионов долларов, где он проживал с родителями.

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