Британский Autosport: Юки Цунода может заменить Лиама Лоусона в Японии

Getty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing рассматривает возможность замены Лиама Лоусона на Юки Цуноду в составе основной команды уже на следующем этапе в Японии, сообщает британский Autosport.
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