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Клиши о «Ман Сити» и 0:1 от «Виллы»: «Один из худших матчей в их исполнении. Еще повезло, что не пропустили больше»

Клиши о «Ман Сити» и 0:1 от «Виллы»: «Один из худших матчей в их исполнении. Еще повезло, что не пропустили больше»

Зкс-защитник «горожан» высказался после поражения команды от «Астон Виллы» (0:1) в АПЛ. «Сити» провел один из худших матчей, что мы видели в их исполнении.

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