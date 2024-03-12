Золото упало в ожидании данных из США

Во вторник цены на золото упали с рекордных уровней. Трейдеры ждут ключевого отчета по инфляции в США, который может дать больше ясности относительно того, когда Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки.
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