Марафон «Корзина доброты» пройдет в Алтуфьевском 16 декабря

Общегородской московский марафон «Корзина доброты» состоится в Алтуфьевском районе 16 декабря. Его цель – собрать благотворительную помощь для семей с детьми в трудной жизненной ситуации и одиноких пенсионеров.
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