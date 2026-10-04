Футболисты сборной Израиля вышли на матч Лиги наций против Ирландии в траурных повязках

Футболисты сборной Израиля вышли в траурных повязках на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций с Ирландией, сообщает пресс-служба Израильской футбольной ассоциации.
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