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Царьград

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С 1 сентября покупки в магазинах России оплачиваются по-новому

С 1 сентября покупки в магазинах России оплачиваются по-новому

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила оплаты покупок по QR-коду. Банки должны будут использовать универсальный платёжный код, который объединит разные способы безналичного расчёта.

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