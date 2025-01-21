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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Kingdom Come: Deliverance 2 появится в каталоге GOG этой весной Осенью прошлого года в Сет...

Kingdom Come: Deliverance 2 появится в каталоге GOG этой весной Осенью прошлого года в Сет...

Kingdom Come: Deliverance 2 появится в каталоге GOG этой веснойОсенью прошлого года в Сети появились сообщения о том, что издатель Kingdom Come: Deliverance 2 выберет обременительную и самую ненавистную ПК-геймерам защиту Denuvo.

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