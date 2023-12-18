Следователи начали проверку после ожога ребенка на шоу мыльных пузырей в Барнауле

В произошедшем также разбирается прокуратура В Барнауле следователи устанавливают обстоятельства получения травмы малолетним ребенком в детском клубе на шоу мыльных пузырей, сообщили в Следкоме Алтайского края.
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