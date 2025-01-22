❗️⚡️Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт в течение 100 дней.
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❗️⚡️Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт в течение 100 дней.