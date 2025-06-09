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Мусорная проблема разрешится? Приморцам снова придется платить за вывоз отходов по квадратным метрам

Мусорная проблема разрешится? Приморцам снова придется платить за вывоз отходов по квадратным метрам

В Приморском крае изменится система оплаты услуги по вывозу твердого бытового мусора. Теперь жителям региона снова придется платить исходя из площади квартиры, а не в зависимости от количества прописанных жильцов.

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