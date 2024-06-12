Председатель Народного собрания Дагестана поздравил жителей республики с Днем России

Жители Дагестана отметили День России, который отмечается 12 июня. В честь этого дня глава региона Абдулмуслим Абдулмуслимов и председатель Народного собрания Заур Аскендеров направили обращения к народу.
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