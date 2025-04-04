Минобороны: за ночь над регионами РФ нейтрализованы 107 беспилотников ВСУ

Российские военные сбили больше сотни украинских дронов за ночь.Российские средства противовоздушной обороны в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотников над территорией страны.
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