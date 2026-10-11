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Регионы России

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Россия осудила ракетный обстрел международного аэропорта в Эр-Рияде

Россия осудила ракетный обстрел международного аэропорта в Эр-Рияде

Россия официально осудила массированный ракетный обстрел международного аэропорта имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, который произошёл 10 октября.

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