При новом руководстве количество правоприменительных мер SEC снижается

Недавний анализ Cornerstone Research выявил заметное снижение числа правоприменительных действий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении криптовалют в последний год пребывания Гэри Генслера на посту председателя.
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