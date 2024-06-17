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Водолазы достали тело пилота, погибшего при крушении гидросамолёта на Кольском полуострове

Водолазы достали тело пилота, погибшего при крушении гидросамолёта на Кольском полуострове

Под Апатитами в Мурманской области сегодня ночью рухнул гидросамолёт. Пилот погиб.Спасатели достали из озера Имандра погибшего пилота одномоторного гидроплана "Орион-11".

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