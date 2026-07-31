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SPORT24.ru

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«Амкал» предложил контракт Антону Заболотному

«Амкал» предложил контракт Антону Заболотному

Президент медийного клуба «Амкал» Герман Попков рассказал, что предложил контракт бывшему нападающему сборной России Антону Заболотному.

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