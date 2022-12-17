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По 30 000 рублей поступят на карту. Россиянам зачисляют разовую выплату с понедельника

По 30 000 рублей поступят на карту. Россиянам зачисляют разовую выплату с понедельника

Гражданам РФ рассказали о зачислении положенных им денег уже в понедельник. Часть россиян удостоится 30 тысяч рублей сразу на карты за определенные заслуги, о чем сообщается на портале Госуслуг.

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