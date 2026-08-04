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Голландия, какой вы её ещё не видели

Голландия, какой вы её ещё не видели

Нидерландский фотограф Альберт Дрос известен далеко за пределами своей родины. Его работы получали международные награды, а сам он успел пожить в Гонконге, где получил степень магистра в области мультимедийных технологий.

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