Голландия, какой вы её ещё не видели

Нидерландский фотограф Альберт Дрос известен далеко за пределами своей родины. Его работы получали международные награды, а сам он успел пожить в Гонконге, где получил степень магистра в области мультимедийных технологий.
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