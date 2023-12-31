В Геленджике в море заметили Деда Мороза на доске для серфинга

Таким образом местный житель, который переехал на курорт в 2020 году, Дмитрий Паламарчук поздравил геленджичан и гостей курорта с наступающим Новым Годом! Электросерфингом Дмитрий увлекается давно и старается подобные заплывы делать на разные мероприятия и праздники.