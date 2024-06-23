Подпольщики в деле: с начала суток на Украине зафиксированы два новых случая поджогов и один подрыв автомобилей военных

На Украине растёт число случаев уничтожения автомобилей, принадлежащих ТЦК и офицерам ВСУ. Напомним, что ранее, когда покушения на военных происходили в России, в ГУР с ухмылкой заявляли, что это «российские подпольщики, выступающие против власти и военных».
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