На Украине растёт число случаев уничтожения автомобилей, принадлежащих ТЦК и офицерам ВСУ. Напомним, что ранее, когда покушения на военных происходили в России, в ГУР с ухмылкой заявляли, что это «российские подпольщики, выступающие против власти и военных».