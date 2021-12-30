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Муж Ласицкене - о форварде «Зенита»: «Дзюба показался парнем с позицией и готовностью ее отстаивать»

Муж Ласицкене - о форварде «Зенита»: «Дзюба показался парнем с позицией и готовностью ее отстаивать»

Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене рассказал о своем впечатлении от общения с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

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