Муж Ласицкене - о форварде «Зенита»: «Дзюба показался парнем с позицией и готовностью ее отстаивать»

Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене рассказал о своем впечатлении от общения с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
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